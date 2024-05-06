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Общество

В ПсковГУ стартовало обучение студентов профессии вожатого в рамках программы РСО

В Псковском государственном университете стартовала программа обучения по профессии «Вожатый» за счёт субсидии Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В рамках обучения студенты получат знания в области педагогики, психологии, основ безопасности жизнедеятельности, изучат законодательные нормативные акты, которые регламентируют работу вожатых, научатся взаимодействовать с детьми «группы риска», а также организовывать инклюзивные смены.

Обучают будущих вожатых преподаватели ПсковГУ, узкие специалисты из организаций Пскова, а также выпускники вуза, которые имеют большой опыт работы в детских оздоровительных лагерях.

Для ребят также будут организованы практические задания. Лекционные занятия дополнят практический модуль с активным погружением в атмосферу лагеря во время запланированного инструктивного выезда на загородную базу, где будущие вожатые смогут оказаться на площадке детского лагеря.

По окончании обучения студенты получат свидетельство о профессиональной подготовке, что поможет им успешно трудоустроиться в качестве вожатых в детских лагерях России.

Напомним, в рамках образовательной программы по должности «Вожатый» обучат 70 человек. Сумма, выделенная на реализацию этого трека, составляет порядка 976 тысяч рублей. Образовательная программа профессионального обучения по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» даст возможность получить востребованную в регионе профессию 20 студентам. Сумма грантовой поддержки – более 240 тысяч рублей.

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