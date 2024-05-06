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Фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии

Фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии сегодня, 6 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

«В течение дня все классы с 1-го по 11-й приняли участие в этом масштабном мероприятии. А это ни много ни мало – 23 коллектива! Ребята долго и тщательно готовились, обдумывали выбор песни, костюмы, музыкальное сопровождение, много дней репетировали, оттачивая всё до последнего движения. Зрителей поразило разнообразие выбранных песен. Звучали песни военных лет и песни о войне, причём многие – современных авторов, разные по жанру и содержанию. Каждый номер представлял собой целую композицию с танцевальным сопровождением и декорациями. Такой фестиваль проходит в гимназии уже в седьмой раз», – пишет газета.

Последние четыре года прошли без фестиваля. Было время пандемии, а затем долгий ремонт.

«Посмотрите, какое разнообразие военных песен представлено нам сегодня, какое богатство! А какие костюмы! Молодцы, ребята! Мы помним цену этой Победы сегодня и будем сохранять эту память и дальше. Благодарим школьников и их наставников за сохранение памяти о Великой Победе! Особые слова благодарности надо сказать ведущей и идейному вдохновителю фестиваля Ирине Страшковой», – отметила директор Печорской гимназии Ольга Тумановская.

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