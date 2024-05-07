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Александр Котов: Изобретение радио изменило мир

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с Днём радио редакторов и ведущих, звукооператоров и режиссёров, инженеров и техников, радиолюбителей и радиослушателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов: «Изобретение радио изменило мир». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

День радио – праздник работников телевидения, радиовещания, связистов, радиолюбителей, в основу которого положено историческое событие, связанное с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова: в 1895 году он сконструировал и продемонстрировал первый в мире радиоприёмник, напомнил Александр Котов.

«Изобретение радио изменило наш мир. Сегодня аппаратуру радиосвязи первого поколения заменили современные технологии: беспроводной интернет, цифровое телевидение, беспилотники и банковские карты – всё это было бы невозможно без изобретения Александра Попова», – подчеркнул спикер областного Собрания.

В Псковской области развитие телекоммуникаций является одним из приоритетных направлений деятельности региональной власти. За последние пять лет в области было установлено 97 вышек мобильной связи, благодаря чему доступ к современной связи и интернету получили жители отдалённых сёл и деревень. В текущем году в рамках президентской программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» запланирована установка ещё десяти вышек мобильной связи, отметил Александр Котов.

«Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли связи за добросовестный труд и ответственное отношение к делу. С профессиональным праздником! Здоровья, благополучия и успешной реализации всех поставленных задач!» – заключил спикер областного Собрания.

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