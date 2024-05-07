Началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России

11:44, 07 мая 2024, ПАИ

Началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходит в Андреевском зале Кремля сегодня, 7 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Инаугурация – это торжественная процедура вступления в должность избранного президента. Она предусмотрена Конституцией России и проходит по заранее разработанному протоколу. В церемонии используются особые знаки и символы власти: флаг России, штандарт и знак президента, специальный экземпляр Конституции.

Во время церемонии президент кладёт руку на Конституцию и даёт присягу. Её текст содержится в статье 82 Основного закона: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После по традиции глава государства обратится к гражданам с небольшой речью.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и Краснознамённый институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

Служил в органах государственной безопасности, работал в мэрии Санкт-Петербурга, переехал в Москву в 1996 году на должность заместителя управляющего делами президента РФ. Затем занимал высокие посты в администрации президента РФ, руководил Федеральной службой безопасности, был секретарем Совета безопасности.

С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации. С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации. До сегодняшней инаугурации был президентом России четыре срока: в 2000-2004 годах, в 2004-2008 годах, в 2012-2018 годах, в 2018-2024 годах. Также в 2008-2012 годах занимал должность председателя Правительства РФ.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.