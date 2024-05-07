Россияне назвали День Победы самым главным праздником в стране

13:20, 07 мая 2024, ПАИ

61 % россиян считает 9 Мая самым значимым праздником в стране, а 89 % обсуждают историю Великой Отечественной войны в семье. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

10 % никогда не обсуждают Великую Отечественную войну в кругу семьи. 45 % опрошенных утверждают, что знают много подробностей о воевавших родственниках из семейных архивов и рассказов членов семьи, а 33 % знают, что в их семье есть участники Великой Отечественной войны, но подробностями, связанными с этим, не владеют, 5 % не знают, участвовал ли кто-то из родственников в войне.

Кроме того, 67 % респондентов считают, что победа в Великой Отечественной войне является самым знаковым историческим событием в истории России, а 25 % придерживаются мнения, что 9 Мая официально должен быть Днём памяти и скорби, поскольку в войне погибли миллионы людей.

Ранее сообщалось, что псковичи смогут бесплатно посетить экспозицию главного здания музея-заповедника 9 мая.