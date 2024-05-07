Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи смогут бесплатно посетить экспозицию главного здания музея-заповедника 9 мая

День открытых дверей пройдёт в экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в честь Дня Победы. 9 мая любой желающий сможет посетить экспозицию бесплатно, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Псковичи смогут бесплатно посетить экспозицию главного здания музея-заповедника 9 мая. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также эту экспозицию можно посетить в составе сборной экскурсии 9 мая в 12:00, 10 и 11 мая в 13:00. Необходима предварительная запись по телефону (8 8112) 66-33-11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

Директор Псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев станет гостем «Оглавления»
07 мая 2024

В этом году в Псковской области введут в эксплуатацию три новых объекта водоснабжения
07 мая 2024

Псковичи смогут бесплатно посетить экспозицию главного здания музея-заповедника 9 мая
07 мая 2024

Диван и ноги лося выловили псковичи из реки во время субботника
07 мая 2024

8 и 13 мая в Псковской области изменится расписание двух пригородных поездов
07 мая 2024

Спектакль-путешествие по сказкам Пушкина организуют для детей в Пскове
07 мая 2024

Мокрый снег пройдет по Псковской области 8 мая
07 мая 2024

Реверсивное движение из-за ремонта дороги введут на участке трассы вблизи Острова с 13 мая

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...