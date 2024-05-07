Псковичи смогут бесплатно посетить экспозицию главного здания музея-заповедника 9 мая

11:58, 07 мая 2024, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в честь Дня Победы. 9 мая любой желающий сможет посетить экспозицию бесплатно, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Также эту экспозицию можно посетить в составе сборной экскурсии 9 мая в 12:00, 10 и 11 мая в 13:00. Необходима предварительная запись по телефону (8 8112) 66-33-11.