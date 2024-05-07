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Общество

«Яндекс 360 для бизнеса» расширил функционал сервисов

«Яндекс 360 для бизнеса» расширил функционал сервисов. Новые функции появились в «Мессенджере», «Телемосте», «Календаре», «Трекере» и «Документах», работа с «Почтой» стала ещё удобнее, а в панели администратора обновился дизайн.

«Яндекс 360 для бизнеса» расширил функционал сервисов. Фото предоставили в ООО «Яндекс»

Обновления «Яндекс Трекера»

Пользователям «Трекера» теперь доступен более функциональный API, а также массовые операции в проектах и портфелях. На странице портфеля появилась возможность настраивать фильтры и сортировать результаты. А ещё добавились новые инструменты для визуализации: базовые планы в диаграмме Ганта, диаграмма «Жизненный цикл задачи» и диаграмма времени цикла.

Улучшенная демонстрация экрана и шумоподавление в «Телемосте»

Теперь пользователи Windows могут делиться даже свёрнутыми окнами во время видеоконференции. В приложениях «Телемоста» на iOS и Android появилось шумо- и эхоподавление, а в программе на ПК стала доступна функция подключения к звонкам без звука или видео по умолчанию.

Новые возможности в «Мессенджере» и «Документах»

В веб-версии «Мессенджера» появилась шапка для быстрого переключения между сервисами «Яндекс 360 для бизнеса». Приложение тоже стало функциональнее: через уведомления на Android теперь можно отметить сообщение прочитанным с помощью специальной кнопки. Звонки в «Мессенджере» в формате 1:1 теперь проходят с помощью технологий «Телемоста», что позволило повысить их качество. А в «Документах» в два раза увеличился максимальный размер файлов для совместной работы – до 60 МБ.

Улучшенный дизайн меню в панели администратора

В «Яндекс 360 для бизнеса» упростили навигацию для администраторов организаций. В панели управления можно сгруппировать разделы, чтобы ускорить поиск нужного.

Пуш-уведомления в «Календаре» и делегирование ящиков через API в «Почте»

В мобильном приложении «Яндекс Почты», через которое открывается «Календарь», появились пуш-уведомления о событиях. Их можно настроить как для отдельного календаря, так и для конкретной записи в расписании. Также теперь с помощью запросов к API 360 администраторы организаций могут настраивать делегирование почтовых ящиков, ограничивать и удалять права доступа и проверять их по пользователям и ресурсам.

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