«Кванториум» в Пскове приглашает школьников на бесплатные летние смены

15:17, 07 мая 2024, ПАИ

Детский технопарк «Кванториум» в Пскове приглашает школьников на бесплатные летние тематические смены и интенсивы, которые рассчитаны на детей от 12 до 18 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

С 3 по 8 июня пройдёт смена «Межквантумный скачок», в рамках которой расскажут о направлениях обучения в «Кванториуме». В эти даты, во второй половине дня, состоится смена «Будь рядом». Школьники смогут разработать проект, связанный с темой дизайна, создания лендингов и подкастов, дополненной реальности, 3D-визуализации.

С 10 по 26 июня в технопарке состоится смена «Восстание машин: бои роботов и коптеров», где ребята научатся собирать и программировать устройства. Затем возможности роботов проверят на ринге. Мероприятие пройдёт на площадке городского экстрим-парка.

С 1 по 12 июля учащиеся смогут попробовать силы в «Киносмене»: посетить тематические мастер-классы и снять кино.

Также «Кванториум» предлагает посетить короткие образовательные программы. Обучение компьютерной грамотности, «FPV-пилотирование квадрокоптера», «Физика и химия в гармонии» и другие.