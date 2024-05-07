Более 450 задач с начала года выполнили участники псковского отряда содействия обороне и безопасности «Дружина»

15:05, 07 мая 2024, ПАИ

Более 450 задач с начала года выполнили участники отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

«Это как ежедневные патрулирования территорий и объектов, являющихся потенциальными целями первоочередных диверсионно-террористических атак, так и внезапно возникающие разовые задачи по оказанию содействия сотрудникам правоохранительных органов», – рассказали сами дружинники.

О том, как вступить в отряд, можно узнать по телефону: +7 (8112) 33-15-19, электронная почта: druzhina@pskov.ru.