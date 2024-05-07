Памятное мероприятие в честь погибших в годы Великой Отечественной войны солдат прошло в Сигорицах Островского района

21:15, 07 мая 2024, ПАИ

Сегодня, 7 мая, в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками у интернационального братского воинского захоронения в деревне Сигорицы Воронцовской волости Островского района состоялось традиционное памятное мероприятие «Фронтовое братство». Об этом пишет газета «Островские вести».

У памятного обелиска собрались представители органов местного самоуправления, Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «Барт», военнослужащие, учащиеся Шиковского отделения Воронцовской школы, общественники и местные жители.

К участникам торжественного митинга обратился глава Островского района Дмитрий Быстров. Он напомнил о многонациональном единстве и дружбе народов нашей страны, ярко проявившейся в годы Великой Отечественной войны, когда люди разных национальностей и вероисповеданий плечом к плечу сражались против немецко-фашистских оккупантов.

Руководитель муниципалитета призвал молодёжь быть истинными патриотами своей страны, сохранять память о ратном подвиге её защитников, пожелал присутствующим крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Перед присутствующими также выступили председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Груздов, руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «Барт» («Единство»)» Саид Дукаев.

После символической минуты молчания участники памятного мероприятия возложили венки и цветы к обелиску братского захоронения.

Напомним, что в братской могиле у деревни Сигорицы Островского района, помимо 139 солдат разных национальностей, покоятся Герой Советского Союза, ефрейтор Абрам Шарыпов и его однополчане – уроженец горной Чечни Заудин Ахматханов и ярославец Кузьма Козуб.

Добавим, что памятное мероприятие у деревни Сигорицы, ставшее уже традиционным, прошло в рамках проекта «Память поколений» по инициативе Центра чеченской культуры «Барт» при содействии администрации Островского района и правительства Псковской области.