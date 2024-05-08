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Общество

От российских банков потребуют согласования кредитов с родственниками клиентов

Новая услуга по защите средств граждан может появиться в России. Законопроект, который Госдума может принять в весеннюю сессию, предлагает ввести механизм дополнительной проверки финансовых операций родственниками или доверенными лицами клиента, сообщают «Известия».

Россияне при желании смогут оформить доверенность на третье лицо, которое будет подтверждать или отклонять операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. Если доверенное лицо не отреагирует, банк откажет в проведении трансакции. Это позволит защитить россиян от мошенничества, отмечают эксперты.

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