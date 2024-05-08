Какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь, рассказал врач Тяжельников

07:51, 08 мая 2024, ПАИ

Какие продукты следует исключить в дни магнитных бурь, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА Новости.

В дни магнитных бурь питание должно быть лёгким, поэтому следует отказаться от фастфуда, жареных и солёных продуктов, алкоголя. Также врач рекомендует снизить количество быстрых углеводов (мучное, сладкое). «Лучше добавить в рацион зелень, овощи и фрукты, нежирное мясо, морепродукты и рыбу», – отметил специалист.

Гипертоникам Андрей Тяжельников советует заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы, а гипотоники могут поддержать себя контрастным душем и природными тонизирующими средствами.

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