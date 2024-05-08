Где в Усвятском районе пройдут митинги и возложения цветов в День Победы

13:42, 08 мая 2024, ПАИ

В рамках 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Усвятском районе пройдут мероприятия, посвящённые памятной дате, пишет газета «Новая жизнь».

8 мая в 16:00 в Усвятском доме культуры состоится праздничный концерт, а 9 мая на братских захоронениях пройдут митинги и возложение цветов.

Так, в 10:00 митинги состоятся в Усвятах на братском захоронении на Замковой горе, в деревнях Церковище и Узкое, в 11:00 – в деревнях Чурилово, Удвяты, Северики, в 12:00 – в деревнях Шершни и Стеревнево.

Ранее сообщалось, что митинги накануне Дня Победы прошли в Плюссе.