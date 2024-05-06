Митинги накануне Дня Победы прошли в Плюссе

14:18, 06 мая 2024, ПАИ

Митинги накануне Дня Победы прошли в Плюссе сегодня, 6 мая, пишет газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»







Митинги прошли у памятников Герою Советского Союза Валерии Гнаровской, командиру 340-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой дивизии Ивану Фадееву и комсомольцам-подпольщикам.

В памятных мероприятиях принимали участие официальные лица, школьники и представители общественности.

«Люди должны помнить о тех, кто погиб, защищая нашу Родину, и сделал всё, чтобы мы жили под мирным небом», – сказала председатель Совета ветеранов Плюсского района Галина Панина.

Присутствующие возложили цветы и венки к мемориалам и почтили память героев минутой молчания.