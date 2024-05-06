Митинги накануне Дня Победы прошли в Плюссе
Митинги накануне Дня Победы прошли в Плюссе сегодня, 6 мая, пишет газета «Плюсский край».
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
Митинги прошли у памятников Герою Советского Союза Валерии Гнаровской, командиру 340-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой дивизии Ивану Фадееву и комсомольцам-подпольщикам.
В памятных мероприятиях принимали участие официальные лица, школьники и представители общественности.
«Люди должны помнить о тех, кто погиб, защищая нашу Родину, и сделал всё, чтобы мы жили под мирным небом», – сказала председатель Совета ветеранов Плюсского района Галина Панина.
Присутствующие возложили цветы и венки к мемориалам и почтили память героев минутой молчания.
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