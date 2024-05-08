Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове

16:36, 08 мая 2024, ПАИ

Траурный митинг прошёл у Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове сегодня, 8 мая, в преддверии Дня Победы, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В мероприятии приняли участие врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, глава Пскова Борис Елкин, председатель комитета по законодательству и МСУ Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, представители администрации города, военнослужащие, депутаты Псковской городской Думы, общественники, представители патриотических молодёжных организаций и школьники.

К мемориалу возложили гирлянду воинской славы, цветы и провели заупокойную литию. Память бойцов почтили минутой молчания.