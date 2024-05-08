Могилу советского солдата привели в порядок в Новосокольническом районе

17:32, 08 мая 2024, ПАИ

Могилу солдата Льва Лазаревича Ельсиновского, захороненного в Новосокольническом районе, обустроили в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области









Виктор Львович Ельсиновской обратился к первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой с просьбой помочь в благоустройстве могилы отца, являющегося участником Великой Отечественной войны.

Юнармейский отряд имени Героя России Дмитрия Григорьева благоустроил могилу в рамках акции.

Напомним, что всероссийская акция «Верни герою имя» посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её участники приводят в порядок воинские мемориалы и обелиски, а также проводят архивную работу для установления имён неизвестных солдат и их подвигов.