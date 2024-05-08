В преддверии Дня Победы в Великолукском районе прошёл памятный автопробег
В преддверии Дня Победы в Великолукском районе прошёл памятный автопробег. Об этом пишет районная газета «Наш путь».
«Вместе с преподавателями и студентами Великолукского механико-технологического колледжа организовали и провели автопробег. ️Главная цель автопробега – выразить признательность тем, кто 79 лет назад победил фашизм. Сегодняшний автопробег в том числе и поддержка наших бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине», – рассказал глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
Конечной точкой маршрута стало братское захоронение в деревне Носково, где все участники мероприятия почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны и погигибших в зоне СВО земляков.
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