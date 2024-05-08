В преддверии Дня Победы в Великолукском районе прошёл памятный автопробег

21:20, 08 мая 2024, ПАИ

В преддверии Дня Победы в Великолукском районе прошёл памятный автопробег. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

«Вместе с преподавателями и студентами Великолукского механико-технологического колледжа организовали и провели автопробег. ️Главная цель автопробега – выразить признательность тем, кто 79 лет назад победил фашизм. Сегодняшний автопробег в том числе и поддержка наших бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине», – рассказал глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Конечной точкой маршрута стало братское захоронение в деревне Носково, где все участники мероприятия почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны и погигибших в зоне СВО земляков.