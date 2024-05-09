Наталья Исакова рассказала о боевом пути дедушки, участвовавшего в Великой Отечественной войне

15:52, 09 мая 2024, ПАИ

О боевом пути своего дедушки, участвовавшего в Великой Отечественной войне, рассказала член Общественной палаты России, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

Вместе с собой она и её сын Алексей принесли портрет дедушки – участника Великой Отечественной войны Алексеева Михаила Васильевича.

«Мой дедушка начал боевой путь практически сразу, как была освобождена наша территория. В марте 1944-го был призван, сначала воевал на Ленинградском фронте, уже после того, как были освобождены Луга, северные районы, был впервые ранен на Псковско-Островском рубеже. После лечения в госпитале, где находился четыре месяца, снова был призван на службу и уже воевал на 2-м Белорусском фронте под командованием Константина Константиновича Рокоссовского, участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции. И там уже был ранен во второй раз. Война закончилась для него под Кёнигсбергом», – рассказала Наталья Исакова.

Она также подчеркнула, что День Победы – это самый главный праздник в стране. «Причём праздник со слезами на глазах, поскольку у многих в нашей стране были не только героические, но и трагические истории. Мы традиционно отмечаем праздник, когда был дедушка, мы ходили, поздравляли, теперь посещаем могилу и возлагаем цветы», – сказала Наталья Исакова.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.