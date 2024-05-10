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Общество

Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Владимир Путин внёс в Государственную Думу представление о кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства», – написал он.

Кандидатуру председателя правительства утвердят сегодня, 10 мая, на пленарном заседании Госдумы.

В ходе обсуждения кандидатуры поднимут вопросы, поставленные Владимиром Путиным, – демографическую политику в стране, повышение благополучия граждан, поддержку семей с детьми, укрепление суверенитета, развитие экономики регионов России, повышение обороноспособности государства.

Пленарное заседание начнётся в 14:00.

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