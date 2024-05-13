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Общество

Иван Тёплый наступил по народному календарю

Иван Тёплый (Иаков Заведеев) наступил по народному календарю сегодня, 13 мая, пишет calend.ru.

Иаков Заведеев был старшим братом Иоанна Богослова. Братья Иаков и Иоанн Заведеевы считались близкими учениками Иисуса Христа.

На Ивана Тёплого (30 апреля по старому стилю) прекращали период сватовства, так как май считался неблагополучным месяцем для свадеб: «В мае жениться – всю жизнь маяться».

Кроме того, в этот день в дальнюю дорогу отправлялись, искупавшись в воде из мартовского снега. На Руси верили, что на Ивана Тёплого начинают бродить болезни и спасти от них может только мартовская вода.

Ещё наблюдали за погодными явлениями, а именно восходом солнца. Если небо было ясное и чистое, то это было предвестником того, что лето будет тёплым, а если вечером были звёзды и дул тёплый ветер, то это предсказывало много гроз.

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