Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Без света временно останутся несколько населённых пунктов Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
13 мая электричества не будет в деревнях Каменка, Сосно, Замошье, 14 мая – в деревнях Путьково, Юхновщина.
16 мая без света останутся деревни Луг и Полично, 17 мая – деревни Самолва, Тишино, Лунёвщина.
Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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13 мая 2024
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