Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

08:51, 13 мая 2024, ПАИ

Без света временно останутся несколько населённых пунктов Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

13 мая электричества не будет в деревнях Каменка, Сосно, Замошье, 14 мая – в деревнях Путьково, Юхновщина.

16 мая без света останутся деревни Луг и Полично, 17 мая – деревни Самолва, Тишино, Лунёвщина.

Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.