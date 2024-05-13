Пепельный свет Луны над Псковом запечатлел астрофотограф

17:37, 13 мая 2024, ПАИ

Пепельный свет Луны над Псковом запечатлел астрофотограф Михаил Прохоренко. Свой таймлапс из 200 снимков он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Пепельный свет Луны — слабое свечение части Луны, не освещённой прямым солнечным светом. Имеет характерный пепельный цвет. Наблюдается незадолго до и вскоре после новолуния. Явление объясняется освещённостью Луны солнечным светом, отражённым Землёй. Таким образом, маршрут фотонов пепельного света Луны таков: Солнце → Земля → Луна → Земля (земной наблюдатель).

Причина этого явления известна со времён Леонардо да Винчи и Михаила Местлина, учителя Кеплера, впервые давших верное объяснение пепельному свету. Объяснение Местлина было опубликовано в 1604 году в сочинении Кеплера Astronomiae pars optica, объяснение же Леонардо да Винчи, данное на 100 лет раньше, было найдено в его рукописях.

Впервые инструментальные сравнения яркости пепельного света и серпа Луны были произведены в 1850 году французскими астрономами Араго и Ложье.