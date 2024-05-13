Карасиное эльдорадо: где в Псковской области лучшая поплавочная рыбалка

22:59, 13 мая 2024, ПАИ

Крупный озёрный карась радует псковских рыболовов, попадаются экземпляры весом до полутора килограммов. Но чтобы в мае его поймать, надо вовремя приехать на печорские каналы, отстоять в очереди, а иногда даже залезть на дерево.

Дорожные проблемы позади?

В майские праздники с товарищем отправились за карасём на печорские каналы. Решили ехать с ночёвкой, потому как, по нашим разведданным, с утра там удобного места для ловли карася можно и не найти – всё будет занято. На всякий случай взяли и лодки: сказали, что ловится карась уже и на всём главном канале.

Из Пскова выехали в 16:00. Многострадальную дорогу в Печорском районе от реки Пимжы до деревни Киршино наконец-то отремонтировали. Нет, даже не отремонтировали, а построили заново, ведь она была гравийной, а стала асфальтированной.

Строительство закончили ещё в прошлом году осенью, но я ехал по новенькому асфальту в первый раз. Менялись подрядчики, отодвигались сроки, но 12-километровый участок сделан и выглядит сейчас как конфетка. По сравнению с тем, что было, впечатляет. Но волнуются местные жители, да и мы, заезжие рыболовы, тоже переживаем, ведь дорога проходит по очень непростой местности среди широко раскинувшихся болотных топей – долго ли выдержит новая дорога испытание водой? Будем надеяться, что всё будет хорошо. Пока дорожники собирались, пока проектировали и строили этот участок, вторая половина старой асфальтированной дороги (16 километров) от деревни Гверстонь до реки Пимжы пришла в ужасное состояние. Её сейчас ремонтируют: где-то латают, а где-то готовят к капитальному ремонту. По планам «Псковавтодора» половину 16-километрового участка в этом году отфрезеруют и покроют новым слоем асфальтобетона плюс отремонтируют мост через реку Пимжу. Надеемся, не в этом, так в следующем году можно будет ездить сюда на рыбалку с ветерком, без прежних дорожных проблем.

Никому не нужная система мелиорации

Печорские каналы – место известное и популярное у псковских рыболовов. Но в последние три-четыре года оно стало давать сбои. В прежние сроки и особенно в прежнем количестве карасей не стало. Кто-то на меняющийся климат ссылается, а кто-то на окончательный выход из строя мелиоративной системы. И правы, пожалуй, последние. Дело в том, что большая часть металлических заслонок, задвижек, вентилей и других бесхозных металлических конструкций системы растащена на металлолом, а что не смогли утащить – догнивает в сырой земле. Мелиоративная система, построенная в конце 1980-х годов, осушала прилегающие земли и регулировала сброс воды в Псковское озеро. Стройная и сложная система многокилометровых каналов работала недолго: распался Советский Союз, не стало колхоза, чьи земли были осушены, постепенно мелиоративное хозяйство пришло в запустение. И лишь караси да рыболовы-любители радовались: первые – огромному нерестилищу, а вторые – великолепным весенним уловам.

Мест нет!

Приехали в 17:30. Машин на импровизированной стоянке 12 штук – это много, если умножить на два, а то и на три, то можно предположить и количество приехавших рыболовов. Так и есть: все удобные места заняты, на «блюдце» полный комплект рыболовов. Когда-то вокруг бетонного котлована (это место за правильную круглую форму рыболовы называют и «блюдцем», и «шайбой») максимально помещалось 19 человек, сегодня с вечера сидело 18. Думали, что сначала поставим палатки, пообедаем, а потом, может, и половим немного на вечерней зорьке. Но когда подошли к «шайбе», то планы наши резко поменялись: клёв был в самом разгаре, крупного карася одновременно выуживали по два-три рыболова, брызги и шлёпанье от крупной рыбы раздавались по всему берегу этого не совсем уютного, но очень рыбного местечка.

Поздоровались, пообщались, а свободных мест-то и нет. Ну, ладно, сейчас нет, нам бы наутро место застолбить. Но и это непросто оказалось. Кого ни спроси – так они тоже с ночёвкой с расчётом на утро остаются. Из всех опрошенных лишь два рыболова (семейная пара) сказали, что уедут сегодня. Вот на их место мы и прицелились: как только они его освободят, то мы тут же свои рогатульки да удочки и разместим. Ну а пока, может, хоть где-нибудь пристроимся, ведь клёв просто сумасшедший – ловят все без исключения, клюёт у всех и в каждом углу этого карасиного эльдорадо. Нечасто так бывает.

Попытался устроиться, но мне и в одном углу отказали, и в другом. Я их понимаю: им и без меня тесно от окружающих рыболовов да от нависающих деревьев и кустарников. Всё же в одном месте с недовольным бурчанием под нос один из рыболовов чуть подвинулся, и я едва поместился со своим стульчиком, садком и одной удочкой. А товарищу и вовсе пришлось удовлетвориться очень неудобным местом: во-первых, кусты плотно подступают с обеих сторон и свисают над головой, а во-вторых, забрасывать поплавочную снасть почти некуда – всего метра три открытой воды, а дальше плавает камышовый остров. Ещё три дня назад этот островок был накрепко «привязан» в одном из углов нашего пруда, но поднявшийся уровень воды и вызванное нагонным ветром течение сорвало его с «якоря», и теперь он кружил по всему нашему водоёму, мешая рыбачить. Камышовый хоровод постоянно то удалялся, то приближался к тому берегу, где товарищ вынужденно выбрал себе место. Не очень-то удобно мы устроились, но ничего, потерпим, зато наутро у нас будет одно из лучших мест.

Вечерний клёв – отменный!

Но, всем на удивление, самое неудобное место моего товарища оказалось самым уловистым. Если я или мои соседи вылавливали одного карася за какой-то период, то Дмитрий за это же время умудрялся поймать двух-трёх. Мне товарища из-за куста совсем не видно было, а вот его поплавок я различал отчётливо. И видел, как красно-полосатый сигнализатор раз за разом то притапливало, то уводило в сторону, тут же следовала подсечка – и крупный карась, сопротивляясь, с громкими шлепками и кучей брызг исчезал в направлении моего товарища.

И у меня клевало. Притом только я нанизал червя и сделал заброс, как буквально через минуту последовала и первая поклёвка – поплавок два раза как бы нехотя притопился, а потом и вовсе исчез из поля моего зрения: рыбина утащила его под воду. Подсекаю… Есть! Да ещё и кто-то крупный! Кручу катушку, удочка – в дугу, тащу, радуюсь первому карасю. Хороший экземпляр попался: ладонью одной руки не обхватить и не удержать, сильный, вёрткий, граммов 400 в нём, не меньше. Через пару минут и второго толстячка выудил – этот ещё крупнее, с заявкой на полкилограмма. Вот это клёв! Отличное начало. А дальше дело как-то застопорилось, притом, как мне показалось, только у меня, а вокруг рыболовы тягали и тягали карасей. Но потом я опять два или три жирных карася подряд поймал – и вновь пауза.

Так и рыбачили. Несмотря на непродолжительные паузы, клёв был отменный: за два часа я поймал десятка полтора карасей весом от 250 до 500 граммов да ещё четырёх, более мелких, отпустил. Вокруг все были довольны и клёвом, и уловами и нисколько не огорчались мелким неприятностям в виде периодических зацепов за соседскую леску. Здесь нужно быть терпимыми друг к другу, так как концентрация поплавков в одном месте иногда зашкаливала, плюс блики на воде от солнца мешались, да и зрение далеко не у всех соколиное, и навыки неодинаковые. Вот и получалось, что не реже чем раз в полчаса кто-то обязательно сцеплялся крючками-поплавками с соседом. По две удочки цеплялись друг за дружку часто, бывало и по три. Но апофеозом этой темы был сцеп снастей сразу четверых рыболовов. Но ничего, всё обходилось тихо, спокойно, по-деловому, а чаще даже весело и с шутками решались эти путаные проблемы, с пониманием, что в такой тесноте с каждым может случиться. И рыбалка продолжалась.

За карасём? В очередь…

Мы из Пскова, рядом сидели два рыболова из Печор, напротив – несколько человек из Острова, а к 19:00 приехало два автомобиля с рыболовами из Пыталово – вся псковская география собралась. Пыталовские рыболовы не впервые здесь бывали, а потому не очень удивились местному аншлагу. Но сесть-то с удочкой негде. Как и мы, они провели такой же опрос и, узнав кто и когда уезжает, в ожидании заняли места «во втором ряду» нашего карасиного театра. Одна группа пыталовцев в качестве зрителей просидела до 20:30, а вторая и вовсе до самой темноты. Уже и поплавки на воде было почти не различить, а супруги, обещавшие освободить место, всё рыбачили и рыбачили, карась у них всё клевал и клевал. Наконец-то они начали собираться, и я перенёс свои снасти на их место. А на моё тут же сел один из пыталовских рыболовов и сразу же забросил удочку с поплавком-светлячком. На тёмной воде красиво такой поплавок смотрится. И, что самое интересное, уже через пару минут он выудил толстого карася. Ещё через пару минут – второго. Ну, хоть не уходи с водоёма. Но всё же, застолбив место на утро, мы с товарищем отправились к машине: пора палатки поставить, поужинать и спать. Подъём наметили на 4:00.

И воришки здесь водятся

Садки с уловом мы оставили в воде, но с некоторой опаской: а вдруг? Дело в том, что года три назад у одного из ночевавших здесь рыболовов в садок, оставленный на ночь, забралась выдра. Зверюга прогрызла капроновый материал садка, сколько-то рыбы съела, сколько-то утащила, а часть уплыла через образовавшуюся дыру на свободу. В общем, от улова осталась лишь одна половинка недогрызенного самого толстого карася. В другой год здесь же я наблюдал похожую картину, когда выдра, наверное та же, что и год назад, или кто-то из её семейства, средь бела дня многократно атаковала садок моего знакомого, но в этот раз безуспешно. А что? Все хотят карасиками полакомиться.

Чтобы поймать карася, надо залезть на дерево

Неделю назад я уже был здесь, но рыбалка получилась слабенькая: всего семь карасиков словил, да и размер их был далёк до сегодняшних. А рыболовов было не меньше. И досталось мне тогда очень неудобное место – у дороги под высоким кустом. Три раза я забрасывал удочку – а забрасывал из-за спины и не видел, куда же я забросил, где же мой поплавок? Где-где – на дереве! Задрав голову вверх, я каждый раз его обнаруживал среди едва появившихся зелёных листочков почти на самой вершине куста. Дважды я снимал свою снасть, подпрыгивая, наклоняя и ломая необходимые для этого ветки. Но один раз так высоко и крепко зацепился, что, как я ни дёргал за леску, как ни прыгал, а пришлось лезть на дерево. Но даже когда поднялся, насколько было можно, освободить крючок от зацепа мне не удавалось: и не нагнуть, и не обломить. Хорошо добрый сосед попался, предложил свои услуги и сходил за топором к машине. С помощью топора только и получилось. Познакомились, Виктором звать. Спасибо за помощь, сосед!

Я и когда неделю назад лазил на дерево, и сегодня, глядя на высокий кустарник, разросшийся вокруг этого водоёма, всё время вспоминал, как лет десять назад именно на моём месте рыбачил рыболов из Острова. Тогда он был немного навеселе и при забросе очень часто цеплялся то крючком, то поплавком за верхушку куста. Рыбаков, как всегда, вокруг было много, а советчиков ещё больше. Раза три незадачливому рыболову пришлось лазить на дерево, чтобы отцепить свою снасть. Дотянуться до места зацепа было невозможно, и инструмента под рукой никакого не было, а потому он каждый раз обламывал всё новые и новые ветки, на которых зависали его поплавки с крючками. И четвёртый раз зацепился, притом за самую верхушку куста. Полез, чертыхаясь, в очередной раз, а не достать, не согнуть и никак не сломать было эту ветку (ну, мой случай, да и только). Тогда он решил повиснуть на ней с целью то ли согнуть до земли, то ли переломить её всей тяжестью своего тела. И согнул, и сломал! Вот только ветка согнулась не в ту сторону, в какую было задумано, и рыболов в обнимку с зелёным насаждением со звонким треском спиной вниз рухнул в карасиный пруд. Все зрители от такого спектакля чуть ли не попадали со своих стульчиков от смеха. Соседи островича быстро помогли выбраться на берег и отправили его сушиться и переодеваться. Думали, конец рыбалке, всю рыбу распугал ихтиандр из Острова. Но нет, минут через десять карась продолжил клевать, как ни в чём не бывало.

И утром клевало отлично

В 4:05 мы на своих местах. Большая часть рыболовов к этому времени уже сидели с удочками в руках, а главное, у них уже клевало. У меня не было с собой «светлячков», а поэтому в такой ранний час я едва различал свой поплавок. Иногда он совсем пропадал из поля моего зрения, я вытаскивал удочку – а на крючке уже карась. Не всегда так было, но три или четыре рыбины я поймал почти вслепую, почти наугад.

С рассветом местность вокруг резко ожила. Как же много в этих местах птиц: соловьёв, журавлей, дятлов, гусей, лебедей. И все пернатые со своими радостными песнями и криками. Красота! И звук паромного катера тоже был слышен. Здесь все мелодии звучат строго по весеннему расписанию. И карась оживился. Но заметили некоторую особенность его клёва: если вчера вечером его можно было поймать и у самого берега, и на середине «блюдца», то утром клевало только на середине, только в самом глубоком месте. Но клевало по-прежнему хорошо. К пяти часам утра начали подъезжать очередные рыболовы, но устраиваться им приходилось уже или вдоль ручья, утекающего в озеро, или на других каналах – здесь мест не было. Воды в этом году в каналах много, даже очень. Клюёт и в канале, выходящем в озеро, но рыбаков там мы увидели всего на четырёх лодках. В этом году с берегов этого канала ловить, как в прошлые годы, не получится, не помогут никакие сапоги – уж очень воды много.

Примерно в восемь часов утра Дмитрий, мой товарищ, от сегодняшней рыбалки устал. Наловил он к этому часу столько, что улов едва в садок поместился. Своё место он уступил знакомому рыболову, приехавшему ещё три часа назад, но так нормально со своими удочками до сих пор и не устроившемуся. Глядя на товарища, и я решил на сегодня рыбалку закончить. Мой улов был почти вдвое меньше, чем у Дмитрия, но точно больше десяти килограммов. Пока мы собирались, именно в это время один из пыталовских рыболовов удивил всю округу – с большим трудом после долгого выуживания поймал огромного карася не менее чем полтора килограмма весом. Отличный клёв. Чудесные уловы. Лучшая рыбалка на поплавочную удочку – это здесь. Спасибо, Заболотье.

Рыболовы-вертолётчики, спасибо. Молодцы!

Сразу же по нашим стопам здесь побывали и другие мои товарищи. И оба раза очень даже успешно. И Станислав с Константином (4 мая 2024 года), и Александр с Дмитрием (5 мая 2024 года). Все остались довольны: и клёв, и уловы были великолепными.

Но рассказать хочу не о рыбалке, вернее, не столько о рыбалке, а об отношении к природе. Вечером 4 мая рыболовов было немного, в их числе и двое молодых парней. Прежде чем приступить к рыбалке, эти ребята надели перчатки, взяли в руки по мешку и в течение десяти минут, не обращая ни на кого внимания, убрали весь мусор на берегу водоёма со стороны дороги. Утром и другой берег весь почистили и ещё два мешка мусора собрали, а по окончании рыбалки все четыре мешка увезли с собой. Рыбачивший рядом с ними Александр Витальевич удивился: откуда, мол, здесь такие классные парни? Оказалось, что они из Острова, вертолётчики. Познакомившись поближе, Александр Витальевич рассказал им и о нашей рыболовной компании, о наших правилах и порядках насчёт мусора и поблагодарил их за правильное отношение к природе. А они в ответ сказали, что прекрасно знают Бесклёвного и регулярно читают мои статьи на ПАИ. Приятно. А вдвойне приятно, что таких, как мы, всегда не только за собой убирающих мусор, но и чужой прихватывающих, становится всё больше. Спасибо, парни из Острова. Молодцы! Таким подрастающим поколением можно только гордиться.