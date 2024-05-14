Психологи ПсковГУ приглашают на неделю бесплатных вебинаров по повышению родительской компетентности

13:14, 14 мая 2024, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» при ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приемного ребенка на воспитание, принять участие во Всероссийской неделе повышения родительской компетентности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Бесплатные вебинары пройдут с 20 по 26 мая.

Расписание:

21 мая в 9:30 – «Правовая азбука семьи, или «У меня есть права и обязанности?!»

21 мая в 10:30 – «Нарушения осанки у младших школьников: причины, пути профилактики и коррекции».

21 мая в 16:00 – «Дедушка – ум, а бабушка – душа (о роли бабушек и дедушек в воспитании внуков)».

21 мая в 19:00 – «Мир взрослых глазами ребенка дошкольного возраста».

22 мая в 12:00 – «Буллинг в школе: как помочь своему ребенку».

23 мая в 12:00 – «Влияние развода родителей на психологическое благополучие детей. Как помочь ребенку пережить его без травм?»

23 мая в 15:00 – «Готовимся к первому классу: как помочь ребенку легче адаптироваться к школе!»

24 мая в 15:00 – «От кнута до пряника: психологические эффекты привычных методов воспитания».

24 мая в 17:00 – «Почемучки в действии: о правилах воспитания и развития дошкольников».

Узнать подробнее о программе можно по ссылке: https://vk.com/club225896435. Регистрация на все мероприятия здесь.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».