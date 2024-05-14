Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Регоператор объяснил, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки

В филиале ООО «Экопром» объяснили, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Регоператор объяснил, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки. Фото: группа «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«В связи с наступлением сезона ремонтов и строительства в адрес регионального оператора от населения начали поступать обращения с фото и видеофиксацией автомашин, на которых вывозят строительный мусор, захламляя контейнерные площадки», – отметили в «Экопроме».

При этом за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, в том числе за несанкционированное размещение отходов, предусмотрена административная ответственность.

Чтобы привлечь виновное лицо к ответственности, необходимо на месте произвести фото- и видеофиксацию правонарушения, регистрационных знаков автомобиля, а также вызвать полицию.

При обнаружении подобных правонарушений следует обращаться в полицию, природоохранную прокуратуру или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. К заявлению необходимо приложить фото- видеоматериалы, подтверждающие правонарушение. Только правоохранительные органы наделены правом провести проверку и привлечь виновное лицо к ответственности.

Если нет возможности дождаться полицию, можно направить обращение через интернет.

Реклама. ООО «Экопром». ИНН 5263049020. Erid: LjN8KbDGZ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Монтаж выставки «Чудо Преображения» проходит в Изборском музее-заповеднике
14 мая 2024

Ольга Тимофеева: Каждый муниципалитет Псковской области достоин стать туристической «конфеткой»
14 мая 2024

Ролик телеканала «Первый Псковский» о реализации нацпроектов в регионе вошел в число лучших в России
14 мая 2024

ТИЦ Псковской области переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
14 мая 2024

Новые очистные сооружения в Плюссе осмотрел губернатор
14 мая 2024

В Порхове умерла участница легендарной партизанской операции времён Великой Отечественной войны
14 мая 2024

Регоператор объяснил, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки
14 мая 2024

Программу о Чудском озере и поисках Вороньего камня снимает федеральный канал в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...