Регоператор объяснил, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки
В филиале ООО «Экопром» объяснили, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с наступлением сезона ремонтов и строительства в адрес регионального оператора от населения начали поступать обращения с фото и видеофиксацией автомашин, на которых вывозят строительный мусор, захламляя контейнерные площадки», – отметили в «Экопроме».
При этом за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, в том числе за несанкционированное размещение отходов, предусмотрена административная ответственность.
Чтобы привлечь виновное лицо к ответственности, необходимо на месте произвести фото- и видеофиксацию правонарушения, регистрационных знаков автомобиля, а также вызвать полицию.
При обнаружении подобных правонарушений следует обращаться в полицию, природоохранную прокуратуру или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. К заявлению необходимо приложить фото- видеоматериалы, подтверждающие правонарушение. Только правоохранительные органы наделены правом провести проверку и привлечь виновное лицо к ответственности.
Если нет возможности дождаться полицию, можно направить обращение через интернет.
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Регоператор объяснил, как бороться с незаконным вывозом строительных отходов на контейнерные площадки