ТИЦ Псковской области переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
Туристский информационный центр Псковской области переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» после того, как там закончится ремонт. Об этом рассказала вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.
«Наш ТИЦ переедет в «Октябрь». У них там запланировано шикарное помещение. И здесь это в том числе будет удобно для туриста, чтобы прийти, посмотреть выставочный проект или совершить виртуальную прогулку», – отметила Ольга Тимофеева.
Напомним, что завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют к Дню города. После реконструкции там появится три уровня: цокольный, первый и второй этажи. В обновлённом здании будет работать выставочная зона – пространство оснастят мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики.
Сейчас Туристский информационный центр расположен в Пскове на Октябрьском проспекте, 14 (вход с улицы Пушкина).
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