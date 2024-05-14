ТИЦ Псковской области переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

16:25, 14 мая 2024, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» после того, как там закончится ремонт. Об этом рассказала вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

«Наш ТИЦ переедет в «Октябрь». У них там запланировано шикарное помещение. И здесь это в том числе будет удобно для туриста, чтобы прийти, посмотреть выставочный проект или совершить виртуальную прогулку», – отметила Ольга Тимофеева.

Напомним, что завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют к Дню города. После реконструкции там появится три уровня: цокольный, первый и второй этажи. В обновлённом здании будет работать выставочная зона – пространство оснастят мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики.

Сейчас Туристский информационный центр расположен в Пскове на Октябрьском проспекте, 14 (вход с улицы Пушкина).