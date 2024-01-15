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Общество

Бывшее здание кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть к Дню города

Завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют к Дню города, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

Бывшее здание кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть к Дню города. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

При реконструкции здания произошло удорожание материалов, поэтому объект пока ещё не доделан. «Средства выделили, разыграли конкурс, и порядка 700 миллионов рублей мы вернули обратно в федеральный бюджет, потому что была экономия по итогам конкурса. А потом случились подорожания металла, строительных материалов и так далее. И почти 280 миллионов рублей у нас образовался дефицит. Подрядчик всё, что можно было, доделал, ему спасибо за это, потому что он всё-таки убрал забор, открыл фасад, привёл в порядок территорию, но её ещё нужно будет благоустраивать, и мы с весны это начнём делать», – рассказал Михаил Ведерников.

В конце 2023 года региональные власти смогли получить из федерального бюджета недостающие 280 миллионов рублей. «Я думаю, что буквально в течение недели-двух подрядчик уже выйдет на работы. Там совсем немного осталось по строительным работам. Если никаких сбоев не будет, то в принципе в марте строительная готовность будет, и возможно, даже какие-то локации - кафе или ещё что-то - будут открыты. Может быть, первый этаж с удобствами и с выставочными площадями хотя бы будут работать для жителей города и туристов. С Борисом Андреевичем [глава Пскова Борис Елкин. – ПАИ] договорились что сделаем всё, чтобы к Дню города объект полноценно заработал со всем оборудованием. Там будет интересно», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что после реконструкции в здании появится три уровня: цокольный, первый и второй этажи. В обновлённом здании будет работать выставочная зона – пространство оснастят мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики. Основной их темой станут псковские храмы и фрески.

В вестибюле будет лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки.

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