Монтаж выставки «Чудо Преображения» проходит в Изборском музее-заповеднике

16:54, 14 мая 2024, ПАИ

Монтаж межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения» проходит в Изборском музее-заповеднике. Он посвящён объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника







Экспозиция представлена более чем 100 экспонатами, в том числе потолочными иконами «неба», инструментами резчика иконостасной рамы, книгами, тканями и другими предметами из музея-заповедника «Кижи». Кроме того, гости выставки смогут увидеть макет ансамбля Кижского погоста.

Выставка откроется 18 мая в 20:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». С полной программой акции в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться по ссылке.