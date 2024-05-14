Монтаж выставки «Чудо Преображения» проходит в Изборском музее-заповеднике
Монтаж межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения» проходит в Изборском музее-заповеднике. Он посвящён объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
Экспозиция представлена более чем 100 экспонатами, в том числе потолочными иконами «неба», инструментами резчика иконостасной рамы, книгами, тканями и другими предметами из музея-заповедника «Кижи». Кроме того, гости выставки смогут увидеть макет ансамбля Кижского погоста.
Выставка откроется 18 мая в 20:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». С полной программой акции в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться по ссылке.
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