Опубликована программа «Ночи музеев» в Изборском музее-заповеднике

14:30, 14 мая 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» 18 мая. Программу мероприятий ПАИ сообщили в учреждении.

Главным событием станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи.

Сотрудники Государственного музея-заповедника «Кижи» познакомят зрителей с историей реставрации уникального храма и семейными реликвиями Олонецкой губернии, а также проведут мастер-класс по изготовлению открытки с силуэтами кижского архитектурного ансамбля. У гостей также будет возможность отправиться в виртуальный полёт над островом Кижи в VR-очках.

В программе ещё есть традиционная экскурсия по ночному Изборску, ночной просмотр фильмов на стене Изборской крепости, гастрономические мастер-классы и акция «Дарю музею. Семейные реликвии».

С 16:00 до 18:00 в Изборской крепости будет проходить программа для детей. Юных зрителей ждёт игровая презентация крестьянского костюма и творческие мастер-классы, подготовленные сотрудниками музея-заповедника «Кижи». Также дети смогут посетить фольклорную программу «Родная сказка» и отправиться в «Путешествие из Изборска в Царьград».

Изборская крепость 18 мая будет работать до двух часов ночи, музейные экспозиции – до 22:00. Вход свободный.