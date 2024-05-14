Псковичей приглашают участвовать в театрализованном конкурсе в рамках Дней пушкинской поэзии
Псковичей приглашают принять участие в театрализованном шествии-конкурсе, который пройдёт в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Участвовать в мероприятии могут творческие делегации до 20 человек. В выступлении каждой команды обязательно должен быть отражён образ русского поэта Александра Пушкина. Конкурс состоит из двух частей: театрализованное шествие и театрализованная визитка. Шествие будет проходить по маршруту: деревня Бугрово – село Михайловское Пушкиногорского района. Оно будет сопровождаться интерактивными действиями и творческими испытаниями.
Театрализованная визитка представляет собой выступление делегации в композиции «Сказки Пушкина. ХХI век».
Кроме того, каждая команда должна подготовить тематическую кричалку-девиз.
По итогам конкурса жюри определит трёх победителей, которые получат денежные призы.
Все желающие должны подать заявку до 24 мая на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «шествие».
Напомним, что с 6 по 9 июня в Псковской области пройдут Дни пушкинской поэзии и русской культуры. В рамках 225-летия со дня рождения поэта в регионе состоится около 100 мероприятий.
Псковичей приглашают участвовать в театрализованном конкурсе в рамках Дней пушкинской поэзии
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