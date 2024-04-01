Названы даты проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

15:32, 01 апреля 2024, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдут в этом году с 6 по 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Празднуем 225-летие Александра Сергеевича Пушкина с размахом! Как всегда к нам в гости спешат выдающиеся коллективы нашей страны и именитые актеры театра и кино. Но все сюрпризы постепенно, а пока отмечаем в своём календаре даты и планируем поездку в Пушкинские Горы», – рекомендовали организаторы.

Ранее сообщалось, что в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий, среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции.

С планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, можно ознакомиться по ссылке.