Единый стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ может появиться в России

08:36, 15 мая 2024, ПАИ

Единый стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ может появиться в России, законопроект будет внесён в Госдуму сегодня, 15 мая, сообщает «Известия».

Сейчас общероссийский порог оплаты составляет 22%. Согласно законопроекту, для многодетных семей и одиноких пенсионеров он не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан – 15%.

Отмечается, что в 2023 году сумма задолженности населения за ЖКУ увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей. Это объясняется тем, что тарифы на коммунальные услуги повышаются без учёта динамики доходов населения. Задолженность негативно сказывается на отрасли ЖКХ в целом, поэтому предлагается установить единый федеральный стандарт, уравнивающий права населения, расширить группы лиц, которые могут получать субсидии на ЖКУ, и пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью.