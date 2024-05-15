До +24 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 16 мая

11:22, 15 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 16 мая, днём местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +4 до +9 градусов, днём будет держаться в пределах от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.