До +24 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 16 мая
Переменная облачность ожидается в Псковской области 16 мая, днём местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +4 до +9 градусов, днём будет держаться в пределах от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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