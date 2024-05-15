Зрители мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» оставили послания бойцам СВО

12:28, 15 мая 2024, ПАИ

Зрители мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» оставили послания бойцам СВО, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области







Каждый посетитель спектакля смог написать слова поддержки на баннере, который отправится в зону СВО.

На последнем показе состоялась официальная передача баннера региональному штабу «Мы вместе» Псковской области.

Проект «Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.