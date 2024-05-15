Зрители мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» оставили послания бойцам СВО
Зрители мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» оставили послания бойцам СВО, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Каждый посетитель спектакля смог написать слова поддержки на баннере, который отправится в зону СВО.
На последнем показе состоялась официальная передача баннера региональному штабу «Мы вместе» Псковской области.
Проект «Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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