Список якобы запрещённых лекарств для водителей носит рекомендательный характер

15:44, 15 мая 2024, ПАИ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что список препаратов, который преподносится как запрещённый для водителей, не закреплён нормативными документами, сообщает РИА Новости.

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», – сказал Михаил Мурашко.

По его словам, список носит рекомендательный характер.

Ранее в СМИ появился список из более чем 200 популярных лекарств, не относящихся к перечню наркотических или психотропных веществ.