Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Список якобы запрещённых лекарств для водителей носит рекомендательный характер

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что список препаратов, который преподносится как запрещённый для водителей, не закреплён нормативными документами, сообщает РИА Новости.

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», – сказал Михаил Мурашко.

По его словам, список носит рекомендательный характер.

Ранее в СМИ появился список из более чем 200 популярных лекарств, не относящихся к перечню наркотических или психотропных веществ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2024

Часть улицы Некрасова в Пскове временно перекроют с 16 мая
15 мая 2024

ПСБ первым в России запустил карту – электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий
15 мая 2024

Концерт «Вивальди для малышей» пройдёт в Пскове
15 мая 2024

Стартовала регистрация на II Всероссийские соревнования по медиааналитике
15 мая 2024

Ансамбли «Уграда» и «Очелье» из Псковской области выступят на Всероссийском свадебном фестивале в Москве
15 мая 2024

Китайский язык начнут преподавать в четырёх школах Пскова
15 мая 2024

Новая трёхзвёздочная гостиница появится в Пскове
15 мая 2024

Стали известны имена победителей акции «Губернаторский дневник» за весну

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...