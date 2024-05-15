Глава Пскова утвердил положение о муниципальной системе оповещения населения

14:23, 15 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин утвердил положение о муниципальной системе оповещения населения. Соответствующий документ размещён на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Согласно положению, передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматизированном либо ручном режиме. В автоматизированном режиме запуск системы оповещения осуществляет оперативный дежурный ЕДДС с рабочего места при поступлении команды главы Пскова.

В ручном режиме функционирования задействуются громкоговорящие стационарные средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации псковичам осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!». Сигнал подаётся с помощью электрических сетей, электронных сирен и мощных акустических систем. Длится он до трёх минут. Также допускается трёхкратное повторение сообщений.

В документе также прописан порядок поддержания в готовности региональной системы оповещения.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.