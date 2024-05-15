Стали известны имена победителей акции «Губернаторский дневник» за весну

15:55, 15 мая 2024, ПАИ

Около ста школьников приняли участие в весеннем этапе акции «Губернаторский дневник». Из них треть – учащиеся из районов Псковской области.

Победителем акции среди детей 2–4-х классов стал ученик второго класса Артемий Фёдоров из Великих Лук. Он учится в Кадетской школе. За третий триместр он получил 284 пятёрки. Рейтинг среди детей этой группы выстроился от 38 пятёрок.

Из Великих Лук и второй победитель акции – шестиклассница Полина Баранова из средней школы № 13. Она за весенние месяцы получила 63 отличные оценки. Рейтинг в этой группе начинался с 49 пятёрок. Среди школьников среднего звена конкуренция оказалась наименее острой.

Среди школьников 8–11-х классов победителем стал восьмиклассник Тимур Фёдоров из Себежской основной общеобразовательной школы. Он получил за март, апрель и май 197 отличных оценок. Рейтинг в этой группе выстроился от 78 пятёрок.

По-прежнему активными участниками акции в заключительном триместре были островские школьники, ученики Великих Лук и района, участие также приняли ребята из Псковского, Пыталовского, Печорского, Локнянского, Пушкиногорского, Гдовского, Красногородского, Стругокрасненского районов.

Всего школьники в третьем триместре получили 2 712 пятёрок.

Теперь у школьников-победителей впереди поездка в Псков на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, где в неформальной обстановке они смогут пообщаться, получить автограф на память и пожелания на будущее.

В этом году акция проходит в 11-й раз. Возможность побывать в правительстве Псковской области, в кабинете главы региона получили 12 отличников: девять ребят из муниципалитетов и три школьника из Пскова. В неформальной обстановке школьники смогут пообщаться с главой региона. Каждый из ребят обязательно получит на память автограф и пожелание от губернатора.

Имена победителей предыдущих сезонов акции можно увидеть на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/gubdnevnik. Там же можно получить всю информацию о ходе проекта.