Китайский язык начнут преподавать в четырёх школах Пскова

16:26, 15 мая 2024, ПАИ

Китайский язык начнут преподавать в четырёх школах Пскова в рамках сотрудничества с китайским городом Цзинин. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 мая.

«Мы достигли договорённости о том, что на базе четырёх учреждений у нас пойдёт образовательный процесс, обучение китайскому языку. Когда мы откроем во всех четырёх учреждениях факультативные курсы, к нам коллеги из Цзинина направят носителей языка, которые здесь, в Пскове, будут преподавать китайский», – сообщил гость радиоэфира.

Преподавать китайский язык первое время будут в формате дополнительных факультативных занятий, отметил Алексей Несмашный. По его словам, чтобы сразу представить полноценную рабочую программу по китайскому языку, необходима существенная подготовка, которая займёт много времени и отложит эффект проекта. «Мы двигаемся поступательно. И пока говорим про кратковременные дополнительные курсы для желающих», – отметил заместитель главы администрации Пскова.

Начать учить китайский язык смогут школьники, обучающиеся в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Псковском педагогическом комплексе, гуманитарном лицее и многопрофильном лицее № 4. «Это школы, которые уже имеют у себя хорошую языковую базу. Могу сказать с большой уверенностью, что там это зерно прорастёт в хорошие и качественные проекты», – подчеркнул Алексей Несмашный.

Отметим, в апреле между Псковом и Цзинином прошёл телемост, приуроченный к Международному дню породнённых городов. Участники встречи обменялись информацией об учебных заведениях и реализуемых программах и проектах, а также договорились образовать «пары», чтобы проводить языковые обмены между школьниками.

Соглашение об установлении отношений дружбы и сотрудничества между городом Цзинин (Китай) и Псковом подписали в августе 2021 года.