12% россиян считают лебедей из покрышек лучшим украшением двора

08:19, 16 мая 2024, ПАИ

12 % опрошенных россиян считают, что лебеди из покрышек – самое удачное украшение двора, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

41 % респондентов любят минимализм в дизайне двора. 12 % занимаются украшением общедомовой территории, 85 % покупают за свой счёт необходимые предметы для украшения, делают их своими руками и придумывают идеи.

63 % считают, что ручная работа выглядит мило, а у 15 % самодельные фигуры вызывают чувство ностальгии, 5 % называют изготовление украшений ручной работы экологически правильным способом переработки старых вещей.

Кроме того, жители частных домов чаще, чем жители квартир, занимаются украшением придомовой территории. Однако обе категории готовы тратить на декор не более 20 тысяч рублей в год.