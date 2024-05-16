«Газпром газораспределение Псков» завершил отопительный сезон без технологических нарушений на сетях
В Псковской области официально закончился отопительный сезон. Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» обеспечили бесперебойную и безаварийную поставку газа потребителям в осенне-зимний период, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Пик нагрузок на газораспределительные сети пройден без технологических нарушений в работе оборудования, что позволило обеспечить надёжное газоснабжение жителей региона, крупных промышленных предприятий и социально значимых объектов.
Для бесперебойного газоснабжения потребителей Псковской области были выполнены работы по диагностированию газораспределительных сетей в зоне ответственности предприятия:
- 19,6 километра подземных газопроводов;
- четырёх пунктов редуцирования газа;
- 99,16 километра газопроводов на герметичность и изоляцию;
- обследование подводных переходов протяженностью 0,36 километра;
- проведено техническое обслуживание 1 759 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов;
- отлажена работа 74 шкафных регуляторных пунктов;
- 35 газорегуляторных пунктов;
- окрашено 5,18 километра газопроводов.
«За прошедший отопительный сезон не зарегистрировано технологических нарушений в работе газораспределительных сетей. В первую очередь это обусловлено качественной подготовкой системы газоснабжения к зиме, которую специалисты компании провели на высоком уровне и в установленные сроки», – отметила заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.
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