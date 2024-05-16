До +25 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 17 мая

11:15, 16 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 мая. Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +7 до +12 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.