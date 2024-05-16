Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

12:35, 16 мая 2024, ПАИ

21 мая Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь приглашает псковичей и гостей региона на престольный праздник памяти апостола любви и евангелиста Иоанна Богослова, в честь которого освящен самый древний храм Крыпецкой обители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в монастыре.

21 мая в 8:00 от монастырского подворья у собора Рождества Иоанна Предтечи (Псков, улица Максима Горького, 1) автобус

отвезет желающих в обитель на богослужение, после которых паломники вернутся в город. Поездка платная.

В 9:00 в обители начнется водосвятный молебен. До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди.

Литургия начнется в 10:00. После состоится праздничный молебен с крестным ходом.

Затем для паломников обители состоится праздничная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святой источник и набрать освященной воды.