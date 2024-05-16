Около пяти тысяч человек смогут посетить спектакль «Сказки на плотах» в Пскове

18:13, 16 мая 2024, ПАИ

Около пяти тысяч человек смогут посетить два сеанса спектакля «Сказки на плотах» по мотивам сказок А. С. Пушкина, которые состоятся в дендропарке 9 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

9 июня пройдёт два показа. Первый начнётся в 16:00, второй – в 19:00. Один показ будет идти 60 минут. Возрастное ограничение – 0+.

«К сожалению, мы не сможем пригласить туда весь город, да и это было бы бессмысленно. Площадка дендропарка способна вместить порядка 2,5 тысячи человек, то есть спектакль всего сможет посетить порядка пяти тысяч зрителей», – отметил Дмитрий Волхонов.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня.