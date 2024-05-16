Уникальные экспонаты из Кижей привезли на выставку в Изборск

18:39, 16 мая 2024, ПАИ

Уникальные экспонаты из музея-заповедника «Кижи» привезли на выставку, которая откроется в музее-заповеднике «Изборск» 18 мая. Об этом сообщили ведущие специалисты по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Кижи» Андрей Ковальчук и Александр Любимцев в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 16 мая.

На выставке представят уникальный макет церкви Чудо Преображения в масштабе 1:20, то есть 4,5 х 6 метров по площади и почти 2,5 метра в высоту.

«Кроме того, на выставке будет представлен замечательный полный иконостас – лайтбокс, он светится изнутри, и это очень красиво. Также мы привезли настоящие брёвна Преображенской церкви, часть лифтинга, на котором она поднималась, главки, инструменты. Постарались всё, что в Кижах, привезти на вашу Псковскую землю», – сказал Андрей Ковальчук.

Он отметил, что в музее-заповеднике «Изборск» замечательный выставочный зал. «Я много выставок монтировал и за границей, но очень их зал нравится. Удобен для монтажа, экспонирования», – заметил эксперт.

Напомним, что выставка откроется 18 мая в 20:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».