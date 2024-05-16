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СПбГУ и ПОИПКРО подписали соглашение о сотрудничестве

Первый проректор по молодёжной политике и организации приёма Александр Бабич СПбГУ и врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова подписали соглашение о сотрудничестве в области совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.

СПбГУ и ПОИПКРО подписали соглашение о сотрудничестве. Фото здесь и далее: ПОИПКРО


На встрече Александр Бабич и Екатерина Гончарова обсудили перспективы реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области теории и методики преподавания учебных предметов для учителей Псковской области.


Участие в торжественном подписании также приняли заместитель начальника управления по организации приёма по направлениям «математика», «механика», «процессы управления», «физика» и «химия» Татьяна Сырчикова и заведующий учебным отделом ПОИПКРО Наталья Кадрова.

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