Псковичей приглашают принять участие в квизе по Квентину Тарантино

23:16, 16 мая 2024, ПАИ

Квиз о Квентине Тарантино и его творчестве пройдёт в псковской библиотеке имени Курбатова 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Квентин Тарантино – один из самых культовых режиссёров. Несмотря на успешность большинства своих фильмов, он никогда не находился в пантеоне самых оскароносных и самых кассовых, обретя статус короля андерграунда. Короткий формат, интересные вопросы киношного клуба, неожиданные факты и вкусные призы», – отметили организаторы.

Мероприятие состоится 18 мая по адресу ул. Профсоюзная, д. 2, кабинет 105. Начало в 13:00.