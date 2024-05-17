Псковичей приглашают принять участие в квизе по Квентину Тарантино
Квиз о Квентине Тарантино и его творчестве пройдёт в псковской библиотеке имени Курбатова 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
«Квентин Тарантино – один из самых культовых режиссёров. Несмотря на успешность большинства своих фильмов, он никогда не находился в пантеоне самых оскароносных и самых кассовых, обретя статус короля андерграунда. Короткий формат, интересные вопросы киношного клуба, неожиданные факты и вкусные призы», – отметили организаторы.
Мероприятие состоится 18 мая по адресу ул. Профсоюзная, д. 2, кабинет 105. Начало в 13:00.
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