Михаил Ведерников: ТОСы доказали свою эффективность

11:43, 17 мая 2024, ПАИ

Активисты территориального общественного самоуправления Псковской области собрались на встречу накануне Дня ТОС в пятницу, 17 мая. В большом зале правительства Псковской области представители ТОС общаются с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания Александром Котовым, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я искренне рад приветствовать вас всех на нашей уже традиционной встрече, посвящённой Дню территориального общественного самоуправления. Эту дату мы с вами отмечаем третий год подряд и каждый раз с удовольствием говорим о новых достижениях в этой сфере», – отметил губернатор.

Сегодня в Псковской области действует уже 650 ТОС, в которых участвуют более 140 тысяч человек. В конце 2023 года работало 582, рассказал глава региона.

«Люди видят, что формат действительно эффективный, востребованный, видят результаты и что результаты реально помогают привлекать финансирование. Это самый понятный и доступный инструмент, который объединяет усилия всех активных жителей для решения проблем и вопросов местного значения. Конечно, такими вопросами должны заниматься не только ТОС. Ведь есть местные депутаты, поселенческие, районные администрации, но именно территориальное общественное самоуправление обеспечивает самую высокую скорость реализации малых проектов каждого двора, улицы и любого населенного пункта. Вашими усилиями эффект достигается практически моментально, в том случае, конечно, если на всех уровнях выстроено эффективное взаимодействие. Считаю, что нам вместе удастся этого добиться. Ваши результаты наглядно это демонстрируют», – сказал Михаил Ведерников.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В 2023 году благодаря победителям конкурса ТОС появилось 52 детских и спортивных площадки, благоустроено 34 общественных территории, модернизировано 16 объектов водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 13 домов культуры, приведены в порядок 7 воинских захоронений. В текущем году победителями признаны ещё 346 проектов ТОС в разных сферах благоустройства.

«Мы видим, что взаимодействие налажено, работа идёт. Конечно, иногда случаются единичные сбои, например, когда наши ТОС не сходятся во мнении с местными администрациями, – не стесняйтесь такие вещи обсуждать с профильным управлением, коллеги быстро помогут эти вопросы решить. Мы с вами все единомышленники и преследуем одну цель – благоустройство и развитие нашей любимой Псковской области. Любые разногласия можно решить!» – подчеркнул губернатор.

Кроме того, важным направлением работы является взаимодействие федеральных решений и работы ТОС, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Сегодня Псковская область уверенно развивается. В первую очередь, благодаря государственным программам, национальным проектам, реализуемым по инициативе президента. И безусловно, положительные изменения видят жители всех муниципалитетов области. Каждый год мы открываем что-то новое. Благодаря системной поддержке президента и правительства с каждым годом высвобождается всё больше средств, которые теперь можно дополнительно направлять на решение региональных задач и на местные инициативы», – заключил Михаил Ведерников.

В завершение речи губернатор наградил отличившихся активистов.

Отметим, что также в рамках Дня ТОС проходит форум «Вместе – лучше», посвященный работе ТОС в Псковской области.

В мероприятии принимают участие активисты ТОС области, главы муниципальных образований, работники местных администраций, ответственные за организацию работы с ТОС Псковской области, представители муниципальных образований и активисты ТОС Ленинградской области, изъявившие желание ознакомиться с организацией работы ТОС в Псковской области.