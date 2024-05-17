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Общество

Регоператор предупредил жителей Пскова и трёх районов области об изменении маршрутов транспортировки ТКО

Региональный оператор изменил маршруты транспортирования твёрдых коммунальных отходов в соответствии с аварийной схемой потоков из-за закрытия полигона в Плюссе и мусоросортировочного комплекса в деревне Котово Псковского района. Изменения коснутся жителей Пскова, Псковского, Стругокрасненского, Плюсского районов. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».

Эти изменения повлекли за собой значительное увеличение пробега специализированного автотранспорта, что, в свою очередь, очевидно приведёт к срыву графика вывоза ТКО, рассказали в компании.

Региональный оператор направил соответствующие уведомления в адрес комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области для принятия мер по разрешению аварийной ситуации.

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