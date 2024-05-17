Молодёжь Великих Лук выиграла гранты в размере 2,5 млн рублей на реализацию трёх проектов

20:51, 17 мая 2024, ПАИ

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия выиграла гранты Росмолодёжи. Теперь благодаря выигранным грантам, общая сумма которых составила 2,5 миллиона рублей, в Великих Луках будет реализовано сразу три проекта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Всего по всей России подали 2 575 заявок от 285 учебных заведений. Общий грантовый фонд конкурса составил 890 683 896 рублей.

Среди проектов, которые реализуют в Великих Луках, – организация пространства фиджитал-зоны. Кроме того, в конкурсе победил проект медиашколы «Куб-IT», направленный на оказание медианаставнической помощи учащимся сельских школ в создании на их площадках школьных медиакоманд, способных развивать своё школьное медиапространство. Ещё один грант получил проект патриотического таможенного клуба «Пост».