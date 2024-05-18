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Общество

В Пушкиногорской школе искусств прошёл выпускной

Выпускной вечер прошёл в детской школе искусств имени С. С. Гейченко в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».

Фото: газета «Пушкинский край»

В этом году у школы всего пять выпускников. При этом четверо из них окончили школу с красным аттестатом.

«Из класса в класс, словно по лесенке знаний, вы поднимались всё выше и выше, и всегда с вами рядом были ваши преподаватели и любимые родители. Я поздравляю вас с окончанием школы искусств имени С. С. Гейченко и желаю вам успешного и яркого жизненного пути, счастья и продолжения общения с прекрасным. Гордо несите звание выпускника нашей школы!» — дала наставление выпускникам исполняющая обязанности директора ДШИ имени С. С. Гейченко Татьяна Яковлева.

По традиции каждому из выпускников предстояло сдать шуточный экзамен и ответить на вопросы, которые для них подготовили педагоги. Изюминкой торжественного вечера стали «предсказания звёзд»: ребята выбирали открытку-звёздочку и читали шутливые пророчества.

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